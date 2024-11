West Ham x Arsenal: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Inglês

As duas equipes chegam para a partida vindo de uma vitória e um empate no Inglês. O Arsenal leva ampla vantagem no retrospecto e goleou o rival por 6 a 0 no último duelo, mas perdeu os dois jogos anteriores.

West Ham x Arsenal -- 13ª rodada da Premier League

Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra

Data e horário: 30 de novembro de 2024, às 14h30

Transmissão: Disney+