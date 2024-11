Vasco x Atlético-GO: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Atlético-GO foi o primeiro time rebaixado matematicamente no torneio. Com 26 pontos, a equipe pode ao menos deixar de ser o lanterna até o fim do Brasileirão, mas não tem como sair do Z4 nos últimos três jogos a serem disputados.

Vasco x Atlético-GO -- 36ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 30 de novembro de 2024, às 21h30

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (streaming)