Transmissão ao vivo de Criciúma x Corinthians: veja onde assistir

Criciúma e Corinthians medem forças hoje (30), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Corinthians soma 47 pontos e está na nona colocação no Brasileirão. Já o Criciúma está na 17ª posição, com 38 pontos, e tenta sair da zona do rebaixamento.