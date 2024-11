Onde vai passar Criciúma x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

Criciúma e Corinthians entram em campo hoje (30), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite ao vivo.

Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Corinthians é o nono colocado do Brasileirão, com 47 pontos. Já o Criciúma está na 17ª posição, com 38 pontos, e ainda luta para seguir na Série A.