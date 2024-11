Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

A Raposa está no G7 e briga por uma vaga na Libertadores. Sem o título da Sula, resta ao clube mineiro a classificação via Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruzeiro está em 7º, com 47 pontos, e pode se distanciar dos adversários que vêm abaixo na tabela em caso de vitória.

O Grêmio busca se livrar do rebaixamento enquanto ainda tem chances de pegar Libertadores. O Tricolor Gaúcho aparece com 40 pontos. O time, no entanto, vem de três jogos sem vencer na competição.

O último duelo entre os times terminou com vitória cruzeirense. Ramiro e Arthur fizeram os gols da partida válida pelo 1º turno.

Cruzeiro x Grêmio -- 35ª rodada do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: 27 de novembro de 2024, às 21h

Transmissão: Sportv e Premiere