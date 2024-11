Transmissão ao vivo de Palmeiras x Botafogo: veja onde assistir

Palmeiras e Botafogo disputam a liderança do Brasileirão hoje (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 36ª rodada.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

As duas equipes somam 70 pontos, mas o Palmeiras está à frente por ter uma vitória a mais. Além desse duelo decisivo, o Botafogo joga a final da Libertadores no sábado, diante do Atlético-MG.