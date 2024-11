Palmeiras x Botafogo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta teça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão de Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O jogo é considerado uma final antecipada do Brasileirão. Ambas as equipes têm 70 pontos na tabela, mas o Alviverde leva a vantagem no primeiro critério de desempate: o números de vitórias (21 contra 20).