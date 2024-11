Onde vai passar Fortaleza x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Fortaleza e Flamengo entram em campo hoje (26), às 20h (de Brasília), no Castelão, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo.

O Fortaleza é o quarto colocado do Brasileirão, com 64 pontos. O Flamengo aparece em quinto, com dois pontos a menos.