Fluminense x Criciúma: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O jogo Fluminense x Criciúma, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado nesta terça (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Premiere (pay-per-view) vai transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Fluminense é o primeiro time fora do Z4. A equipe comandada por Mano Menezes tropeçou nos seus últimos quatro compromissos do Brasileirão e soma 38 pontos.