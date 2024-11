Verstappen destaca aprendizado em 4º título: 'Temporada desafiadora'

Imagem: Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com o quinto lugar no GP de Las Vegas, Max Verstappen conquistou o tetracampeonato mundial de F1 consecutivo - que veio com muitas lições, segundo o próprio piloto.

O que aconteceu

O holandês disse que preferia ter vencido como em 2023, de forma mais tranquila. Na temporada passada, a diferença para o segundo colocado foi de 290 pontos ao fim do campeonato.

Verstappen destacou o bom início da equipe como crucial para o título, que veio a duas corridas do fim. O piloto holandês também apontou que a Red Bull mostrou equilíbrio no momento em que não sobrava mais na pista.