STU: Kalani Konig confirma título do circuito brasileiro no skate park

A disputa também confirmou outras colocações de pódio, como a medalha de prata para Dan Sabino, e a medalha de bronze para Augusto Akio, o Japinha.

Na parte da tarde, o STU Super Finals continuará com outras decisões que definirão outros títulos do circuito, primeiro, da categoria do paraskate, às 14h10, em seguida, da categoria street feminina, às 15h10, da categoria park no feminino, às 16h10 (de Brasília) além da categoria street masculina, às 17h05.