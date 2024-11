Inter x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão.

O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

As equipes vivem momentos bem distintos no campeonato. Os gaúchos brigam por vaga na Libertadores, enquanto o Bragantino atualmente figura no Z4 e luta contra o rebaixamento.