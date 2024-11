BAP: 'Seleção foi se apequenando, não tem mais o valor que tinha antes'

Ainda, BAP contou que antes era motivo de orgulho um jogador do seu clube ser convocado, hoje é motivo de fúria pelos torcedores. "Vim de uma época em que parte da pauta esportiva era falar dos injustiçados que não foram para a Copa. Hoje a gente fica bravo quando convoca alguém do nosso time porque fica a sensação de que a Seleção está usurpando alguma coisa de você e também porque a Seleção não tem o valor que tinha antigamente".

BAP comenta atitudes do Fla com Gabigol

BAP afirmou que esse tipo de atitude e comportamento já são "conhecidos" no Flamengo. "Sobre a atitude [dele], o que posso garantir é o que o modus operandi que ele endereça é conhecido no clube. Com certeza ele não foi o primeiro, nem será o último a passar por isso, por esse tipo de situação, o pouco compromisso com o que você fala e com o que faz com toda certeza".

O presidenciável também destacou que, embora não concorde com o comportamento do Gabigol, não cabe a ele julgar o atacante. "É muito difícil julgar o que os outros sentem, se botar no lugar do outro e entender o processo que cada um viveu. Do ponto de vista político, profissional, não achei adequado, mas não posso, de maneira nenhuma, dizer que ele estava certo ou errado".

BAP: 'Estádio não pode comprometer a independência e performance do clube'