Transmissão ao vivo de Botafogo x Vitória: veja onde assistir

Botafogo e Vitória duelam hoje (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo lidera a competição, com 69 pontos, mas viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair de seis para dois pontos nas últimas duas rodadas. Já o Vitória é o 12º colocado, com 41 pontos, e quer pontuar para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.