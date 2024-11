Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Palmeiras: veja onde assistir

Atlético-GO e Palmeiras duelam hoje (23), às 19h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em partida válida pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras tenta pressionar ainda mais o Botafogo na competição. O Alviverde é o segundo colocado, com 67 pontos, dois a menos que o líder.