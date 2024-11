Final da Sul-Americana hoje (23): veja o horário e onde assistir ao vivo

Racing e Cruzeiro se enfrentam hoje (23), às 17h (de Brasília), no estádio La Olla, no Paraguai, em jogo válido pela final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cruzeiro venceu Boca Juniors, Libertad e Lanús para chegar na finalíssima. Na semifinal contra o Lanús, empatou em 1 a 1 no duelo que aconteceu no Mineirão e venceu o adversário por 1 a 0 no confronto na Argentina.