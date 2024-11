Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza: veja onde assistir

Fluminense e Fortaleza entram em campo hoje (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo isolado da 34º rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense é o 16º colocado, com 37 pontos, e quer se afastar da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza é o terceiro colocado, com 63 pontos, e pode diminuir a vantagem para o líder Botafogo para apenas três pontos.