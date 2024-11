Fluminense x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Fortaleza ainda sonha com uma chance remota de título. O time cearense é o terceiro colocado com 63 pontos e tem 5,4% de chance de ser campeão, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Classificação e jogos Brasileirão

Fluminense x Fortaleza -- 34ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 22 de novembro de 2024, às 21h30

Transmissão: SporTV e Amazon Prime Video