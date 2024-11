Transmissão ao vivo de Cuiabá x Flamengo: veja onde assistir

Rubro-Negro ficou no empate sem gols com o Galo. Após o título da Copa do Brasil, os cariocas reencontraram os mineiros e empataram na última rodada.

O Cuiabá não vence há cinco jogos. No Rio de Janeiro, o Dourado segurou o 0 a 0 contra o líder Botafogo no último compromisso.

Cuiabá x Flamengo -- Campeonato Brasileiro