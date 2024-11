Onde vai passar RB Bragantino x São Paulo? Saiba como assistir ao vivo

Red Bull Bragantino e São Paulo entram em campo hoje (20), às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O São Paulo é o sexto colocado, com 57 pontos, e quer entrar no G4. O Red Bull Bragantino é o 18º colocado, com 36 pontos, e tenta sair da zona da degola.