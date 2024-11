Nadal se aposenta com mais de R$ 3 bilhões na conta

A maioria desses contratos é de longa duração. Com a fabricante de raquetes Babolat, a relação vem desde que Rafa tinha 9 anos de idade. Seus contratos com Nike e Kia já passam dos 20 anos; a relação com a Telefónica vem desde 2014; e com a fabricante de relógios Richard Mille, a parceria começou em 2010.

A Forbes acredita que os US$ 550 milhões de Rafa sejam um valor parecido com o que foi acumulado por Novak Djokovic, que venceu dois slams a mais do que Nadal (24 a 22) e é o maior vencedor de torneios desse nível na história do tênis masculino.

Carrões, iates e hotéis

Criado na ilha de Maiorca e acostumado a viver sem mordomias, Nadal não tem o hábito de ostentar seus objetos milionários, mas sabe-se que: seus relógios da Richard Mille estão estimados em R$ 5,7 milhões, seu iate custa cerca de R$ 33 milhões; e seu jato particular, um Cessna Citation CJ2+, tem valor estimado em R$ 36 milhões; e sua garagem já teve duas Mercedes, uma Ferrari 458 Italia, um Aston Martin DBS e um Kia Stinger.

No tênis, só Federer fez mais dinheiro

Ainda que estejamos falando de valores estratosféricos, Nadal e Djokovic ainda ficam muito atrás de Roger Federer no quesito. A Forbes estima que o suíço, campeão de 20 slams, somou US$ 1,1 bilhão (R$ 6,4 bilhões) durante seus dias como tenista profissional. Desse valor, "apenas" US$ 130 milhões (cerca de R$ 750 milhões) foram obtidos em torneios oficiais.