R$ 60 milhões em prêmios: SP sedia maior evento de pôquer da América Latina

BSOP Millions reúne jogadores de pôquer de mais de 50 países Imagem: Divulgação/Cris Moraes PR

São cerca de 3 mil jogadores por dia, 450 colaboradores e 230 mesas disponíveis. O evento reservou três andares do WTC Sheraton, na zona Sul da capital paulista. Ao todo, serão utilizados 650 mil fichas de pôquer e 1,5 mil baralhos.

A imensidão de fichas preenche o salão dourado do hotel com um som similar à estridulação (o "cri-cri") de grilos e que contrasta com o silêncio das partidas. As mesas são ocupadas por jogadores recorrendo a fones de ouvido, capuzes e óculos escuros, mesmo em ambiente fechado, para afastar distrações e não dar pistas aos oponentes. Quase não há conversa, com exceção de algumas comemorações, e alguns participantes recebem até massagens durante as partidas.

O evento também contou com uma cerimônia para comemorar a oficialização do pôquer como esporte da mente. A modalidade foi enquadrada como membro definitivo da IMSA (Associação Internacional de Esportes da Mente, em tradução livre) e agora se junta ao xadrez e aos eSports.

Cerimônia de anúncio do pôquer como esporte da mente no BSOP Millions Imagem: Divulgação/WPF

O reconhecimento é importante para a distinção do pôquer para jogos de azar. A chancela é uma vitória para a comunidade e também para a WPF (Federação Internacional de Pôquer), que tem sede no Brasil, conforme explicado pelo presidente da organização, Igor 'Federal' Trafane.