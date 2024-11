Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Cuiabá hoje (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Flamengo é o quarto colocado, com 59 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. Já o Cuiabá é o penúltimo colocado, com apenas 29 pontos, e ainda sonha em permanecer na Série A no ano que vem.