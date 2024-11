Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo e horário do jogo das Eliminatórias

O Uruguai derrotou a Colômbia por 3 a 2 e respirou depois de oito partidas sem vencer. A situação do treinador Marcelo Bielsa também não é tranquila.

Esse é um duelo direto pelas primeiras colocações das Eliminatórias. O Uruguai é o segundo na tabela, com 19 pontos. O Brasil é o quarto, com 17. A Argentina lidera com 22.

Brasil x Uruguai -- Eliminatórias

Data e horário: 19 de novembro de 2024 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Transmissão: TV Globo e SporTV

Prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Vini Jr. e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.