Ver despedida de Nadal pode custar mais de meio milhão de reais

Segundo o site apuestas-deportivas.es, o bilhete mais caro para Espanha x Holanda no momento custa € 25.916 e está no site Viagogo. Para as semifinais, o tíquete mais caro para ver o possível confronto da Espanha custa € 33.207. Para a final, o ingresso mais caro por enquanto está à venda no StubHub e custa € 22.900.

Os preços, claro, variam de acordo com a localização dos ingressos na arena em Málaga, e ainda é possível encontrar tíquetes menos caros. A opção mais barata - ou, digamos, menos cara - no momento custa o equivalente a R$ 10.800 e inclui bilhetes que saem por € 400 (quartas de final), € 499 (semifinal) e € 899 (final).

Para quem estará no Brasil, os direitos de transmissão exclusivos são do DSPORTS, canal da plataforma de streaming SKY+.