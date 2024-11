Croácia x Portugal: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

A Croácia soma sete e precisa de um empate para se classificar. Caso perca, precisa torcer para que a Escócia (4) não vença a Polônia (eliminada) no outro jogo do grupo. Se os times empatarem em pontos, a decisão será no saldo de gols, uma vez que há empate nos confrontos diretos.

Croácia x Portugal - 6ª rodada da Liga das Nações

Data: 18 de novembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Poljud, em Split (CRO)

Transmissão: sportv