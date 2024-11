Tetracampeão olímpico recupera celular roubado após correr atrás de carro

Medalhista de ouro nos 5.000m e nos 10.000m nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e do Rio de Janeiro (2016), Mo Farah, 41, conseguiu evitar que seu celular fosse furtado por bandidos que estavam em um carro, após persegui-los a pé.

O que aconteceu

O atleta aposentado estava correndo com a esposa dentro do condomínio onde mora quando a tentativa de furto aconteceu. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Mo Farah e Tania haviam deixado os celulares em um canto da estrada para o exercício.

Dois homens desceram de uma van branca para pegar os celulares. Eles voltaram ao veículo e iniciaram a fuga.