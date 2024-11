Transmissão ao vivo do UFC 309: onde assistir e horário de todas as lutas

O UFC 309 será realizado neste sábado (16), partir das 20h (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). A luta principal será realizada entre Jon Jones e Stipe Miocic.

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e Canal Goat (Youtube —apenas o card preliminar).

O card principal está marcado para começar a partir da 0h. Além da luta valendo o cinturão, a edição 309 do UFC também contará com a participação do brasileiro Charles Do Bronx Oliveira, que enfrentará Michael Chandler no peso-leve.