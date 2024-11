Luta de Charles do Bronx no UFC 309 ao vivo e com imagens: onde assistir

Charles do Bronx Oliveira e Michael Chandler se enfrentam neste sábado (16), a partir de 0h (de Brasília), no UFC 309, que será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e Canal Goat (Youtube —apenas o card preliminar).

Os dois lutadores já se enfrentaram na edição do UFC 262, no Texas. Na ocasião, Chandler levou a melhor no primeiro round, mas o Charles do Bronx conseguiu reverter a situação e finalizou a luta no segundo assalto após uma sequência de golpes.