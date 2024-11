Athletico x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Athletico e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão da CazéTV (streaming), TNT Sports (TV fechada) e Rede Furacão. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Atlético-MG não vence há quatro rodadas e vem de empate sem gols com o Flamengo. O clube é o décimo colocado do Brasileirão, com 42 pontos.