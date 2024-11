Whindersson brinca após tomar 'sarrada' em luta de boxe: 'Nunca mais'

Whindersson Nunes repercutiu a "sarrada" que tomou de Neeraj Goyat, em luta de boxe do evento Tyson x Paul, em tom de brincadeira. O brasileiro perdeu para o indiano na 1ª luta do card principal do evento, que ocorreu nesta sexta (15) nos EUA.

Passar por uma palhaçada dessas por 500 mil dólares nunca mais Whindersson Nunes, no "X"

O que aconteceu

O piauiense foi alvo de provocação do indiano no 3° round, quando já era dominado pelo adversário dentro do ringue.