Onde vai passar Mike Tyson x Jake Paul? Saiba onde assistir à luta ao vivo

Aos 58 anos, Mike Tyson tem um cartel com 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois no contest. A última luta oficial de Tyson foi em 2005, quando acabou derrotado por Kevin McBridge. Em 2020, o ex-campeão fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr.

Do outro lado, Jake Paul tem 27 anos e um cartel com dez vitórias, sendo sete por nocaute, e apenas uma derrota. Em seu combate anterior, realizado em julho de 2024, ele venceu o americano Mike Perry por nocaute técnico no sexto round.

Veja o card completo do evento

Card principal — 22h (de Brasília)

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Jake Paul x Mike Tyson Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Katie Taylor x Amanda Serrano Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Mario Barrios x Abel Ramos Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Card preliminar — 19h30 (de Brasília)