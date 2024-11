Que horas começa a luta de Mike Tyson x Jake Paul hoje (15)? Veja horário

O ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson enfrenta o youtuber Jake Paul nesta sexta-feira (15), a partir das 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo? A luta será transmitida com exclusividade pela Netflix (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O combate terá as regras de peso-pesado, com os lutadores utilizando luvas de 14 onças. A duração da luta será de até oito rounds de dois minutos.