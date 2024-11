Paraguai x Argentina: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Já a Argentina lidera as Eliminatórias. Os atuais campeões do mundo têm 22 pontos e só perderam duas vezes na atual edição do torneio, com outras sete vitórias.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Paraguai x Argentina -- Eliminatórias

Data: 14 de novembro de 2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Transmissão: Sportv (TV fechada)