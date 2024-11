Ex-árbitros revelam salário e defendem profissionalização: 'Hoje é um bico'

Sávio comparou a profissão de árbitro a um bico e afirmou que é diferente em outros países. "Não tenha dúvidas [de que é melhor profissionalizar]. O árbitro faz um bico e vai apitar um jogo. É importante que não precisa de uma lei pública obrigando a profissionalização, a entidade que tem que ser responsável por fazer isso. Aqui no Brasil nós temos nossa atividade profissional e na hora vaga a gente vai apitar um jogo. No mundo, o árbitro se dedica ao futebol e na hora vaga ele pode ter outra profissão. O motivo disso é que alegam que no Brasil as leis trabalhistas seriam um risco muito grande para uma entidade que fatura R$ 1 bilhão por ano".

O Projeto de Lei 864/2019 pretende regulamentar a profissão do árbitro no Brasil. O texto, em trâmite no Senado, prevê a criação de vínculo empregatício entre árbitros e federações esportivas. O texto, entretanto, está parado no Congresso.

Ex-árbitro lembra ameaça de presidente do Equador

Spínola contou que a partida terminou em 2 a 1 para o Uruguai e, com o resultado, o Equador ficou fora da Copa — a edição disputada não foi revelada. "Já tive na televisão presidente da República falar: 'vou dar pena de morte para esse árbitro, quero saber onde ele está'. Foi um jogo do Equador e Uruguai, e o Equador ia para Copa com o empate, festa no país, [mas] aos 46 minutos de jogo teve um pênalti. O assistente falou para mim: 'torce para o Furlan chutar para fora ou a gente não sai vivo daqui'. Furlan fez o gol, Uruguai vence por 2 a 1, última rodada das eliminatórias e o Equador ficou fora da Copa".

O ex-árbitro recordou que ao fim da partida precisou de auxílio para deixar o Equador. "Para sair do país foi uma loucura. Acionei o Itamaraty, a FIFA, a CBF. Ninguém me deu assistência. Quem me ajudou foi um amigo árbitro do Equador, porque tinham retido meu passaporte".

VAR demora para tomar decisão por medo de errar, diz ex-árbitra

Para Nadine, a demora na análise dos lances é motivada "pela insegurança e o medo de errar" dos árbitros. "É o perfeccionismo. São tantas imagens que eu quero olhar todas, sendo que na primeira imagem você já teria tomado a decisão final. Então esse medo de errar fica um perguntando para o outro, aquela conversa demais. É insegurança mesmo".