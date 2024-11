'Ele é talentoso, sabe lutar', diz adversário de Whindersson Nunes

Eu assisti à luta dele contra o Popó, foi uma luta de exibição. Mas deu para ver que ele é talentoso, sabe como lutar.

Neeraj Goyat, lutador indiano, adversário de Whindersson Nunes Imagem: Ananda Portela/UOL

Whindersson não se considera atleta, entende que tem vivido uma experiência como tal, e reconhece que não sente a pressão de enfrentar um atleta como Goyat.

Eu já lutei contra o Popó, nada pode ser pior do que isso. Hoje eu me sinto mais seguro com as luvas nas mãos, consigo jogar boxe, e não só dar porrada.

Quem mais luta

EVENTO PRINCIPAL