Zverev e Sinner vencem na 1ª rodada do ATP Finals; Alcaraz perde para Ruud

A primeira rodada do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, começou em Turim no domingo e terminou na noite desta segunda-feira. O número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou seu favoritismo, mas o resultado que marcou o início do torneio foi a derrota de Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon.

No primeiro jogo do torneio, válido pelo grupo Ilie Nastase, o americano Taylor Fritz (#5 do mundo) derrotou o russo Daniil Medvedev (#4) por 6/3 e 6/4. Mais tarde, na noite de domingo, foi a vez de Jannik Sinner (#1) se impor sobre o australiano Alex de Minaur (#9) por 6/3 e 6/4.

A programação desta segunda-feira começou com uma zebra no grupo John Newcombe: Casper Ruud (#7), que não vinha fazendo grandes campanhas em quadras duras, surpreendeu ao derrotar Carlos Alcaraz (#3) em dois sets: 6/1 e 7/5. Por último, na noite de hoje, Alexander Zverev (#2) bateu Andrey Rublev (#8) por duplo 6/4.