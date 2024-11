Transmissão ao vivo de Coritiba x Santos: veja onde assistir

Coritiba e Santos se enfrentam hoje (11), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Líder com 65 pontos, o Santos pode garantir o retorno à Série A do Brasileirão em caso de vitória. Já o Coritiba é o décimo colocado, com 50 pontos e praticamente cumpre tabela nas últimas rodadas.