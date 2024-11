Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

O Barcelona é líder absoluto do torneio, com 33 pontos e apenas uma derrota. A equipe comandada por Hans Flick faz um ótimo torneio, com 11 vitórias e um jogo perdido até o momento na competição. O clube catalão está nove pontos à frente do Real Madrid, segundo colocado, e se vencer, aumentará essa vantagem para 12.

Real Sociedad x Barcelona -- 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 10 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Anoeta - País Basco, Espanha

Onde assistir: Disney+ (streaming)