Transmissão ao vivo de Botafogo x Cuiabá: veja onde assistir

Botafogo e Cuiabá medem forças hoje (9), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (RJ, MT, SC, ES, MS, GO, TO, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e Juiz de Fora-MG) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo é o líder da competição, com 67 pontos, e quer ampliar a vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já o Cuiabá é 19º colocado, com 29 pontos.