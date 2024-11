Onde vai passar Botafogo x Cuiabá? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Cuiabá se enfrentam hoje (9), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (RJ, MT, SC, ES, MS, GO, TO, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e Juiz de Fora-MG) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo tem 67 pontos e iniciou a rodada com seis de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já o Cuiabá é 19º colocado, com 29 pontos.