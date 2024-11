Luisa Stefani volta do WTA Finals sem jogar e busca nova parceira

Luisa Stefani já tinha encerrado sua temporada por causa de dores no joelho quando soube que teria uma vaga como alternate (espécie de reserva, que só compete se houver alguma desistência) no WTA Finals.



Ela e sua parceira, a holandesa Demi Schuurs, então, viajaram até a Arábia Saudita para o torneio. Como não houve abandonos, a parceria não entrou em quadra, mas embolsou US$ 60 mil (cerca de R$ 340 mil) assim mesmo. Ao fim do evento, a dupla está desfeita, e Luisa já está em busca de uma nova parceira para a temporada 2025.

"Não foi um ano fácil, mas estou orgulhosa de como lutamos como time. Gostei muito de jogar com você. Você é uma grande jogadora, mas ainda mais importante... uma pessoa muito boa e com um grande coração. Fico feliz de tê-la como minha amiga no circuito e fora do tênis. Desejo boa sorte e agradeço por tudo, Luisa", escreveu Schuurs, em seu post de despedida no Instagram.