Transmissão ao vivo de Internacional x Fluminense: veja onde assistir

Internacional e Fluminense entram em campo hoje (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Internacional é o quinto colocado, com 56 pontos, e quer entrar no G4. Já o Fluminense está na 14ª colocação, com 37 pontos, e quer se afastar da zona do rebaixamento.