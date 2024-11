Scooby embarca para Nazaré por mais títulos com Chumbo: 'Não vejo a hora'

Pedro Scooby viaja neste sábado (9) para mais uma temporada de surfe em Nazaré, Portugal, palco da maior onda do mundo.

O que aconteceu

Scooby segue com a parceria de sucesso com Lucas Chumbo e defende o título do principal campeonato de ondas gigantes do planeta.

A dupla está imparável em 2024. Os dois venceram o Nazaré Big Wave Challenge no começo do ano e, em agosto, ainda faturou o troféu do Itacoatiara Big Wave, torneio de ondas grandes realizado em Niterói, no Rio de Janeiro.