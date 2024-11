Palmeiras x Grêmio: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Grêmio respirou na luta contra o rebaixamento com uma vitória e um empate nos últimos dois jogos. No entanto, quer vencer o Palmeiras para garantir de vez sua permanência na elite nacional.

Classificação e jogos Brasileirão

O Alviverde é o 2º colocado com 61 pontos. E o Grêmio é o 11º com 39.

No primeiro turno as equipes se enfrentaram em Caxias do Sul e a partida acabou empatada por 2 a 2.

Palmeiras x Grêmio - 33ª rodada do Brasileirão

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)