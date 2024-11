Cruzeiro x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro chega de uma classificação para a final da Sul-Americana, mas teve apenas a primeira vitória com Diniz. No Brasileirão, está com 44 pontos e corre atrás do G6.