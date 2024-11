Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco: veja onde assistir

Botafogo e Vasco duelam hoje (5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta — exceto SP, BA, RS e SC) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo tem 64 pontos, lidera e quer aumentar a vantagem na ponta. Já o Vasco é o nono colocado, com 43 pontos, e tenta se aproximar do G6.