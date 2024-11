Onde vai passar Botafogo x Vasco? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Vasco entram em campo hoje (5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta — exceto SP, BA, RS e SC) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo é o líder, com 64 pontos, e quer a vitória para se isolar ainda mais na liderança. Já o Vasco é o nono colocado, com 43 pontos, e tenta se aproximar do G6.