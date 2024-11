Onde vai passar Bahia x São Paulo? Como assistir ao vivo com imagens

Bahia e São Paulo se enfrentam hoje (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em partida válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta — SP e BA) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo está na sexta colocação, com 51 pontos, e pode abrir vantagem no G6. O Bahia está logo atrás, com 46 pontos, e quer se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.