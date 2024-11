Liverpool x Bayer Leverkusen: onde assistir e horário do jogo da Champions

O Liverpool busca manter o 100% de aproveitamento na Champions. A equipe inglesa venceu Milan, Bologna e RB Leipzig nas três primeiras rodadas da competição e é uma das líderes.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Bayer Leverkusen também vai bem no começo da competição. Sensação da última temporada europeia, o time alemão venceu Feyenoord e Milan e ficou no empate com o Brest ao longo das três primeiras rodadas.

Liverpool x Bayer Leverkusen -- Champions League 2024/25

Data e horário: 05 de outubro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Transmissão: Max (serviço de streaming)